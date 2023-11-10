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8:20, 10 ноября 2023 года Пять культурных учреждений Орловщины начали работу после капремонта Работы велись в рамках нацпроекта "Культура".



Фото: пресс-служба правительства региона

О капитальном ремонте культурных учреждений шла речь на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов 9 ноября. Общий объем финансирования по капремонту составляет 62,2 миллиона рублей.



По информации пресс-службы правительства региона, уже завершены работы в Высокинском Доме культуры и Отрадинской детской школе искусств Мценского района, а также в Мценском краеведческом музее. Помимо этого, отремонтирован музей в Новосиле и Малоархангельская школа искусств.





Сергей Силаев



