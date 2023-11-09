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20:42, 9 ноября 2023 года Аэропорт "Южный" в Орле готов на 45% Ход реконструкции воздушной гавани обсудили 9 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Реконструкция аэропорта "Южный" продолжается. Сейчас его техническая готовность составляет 45%.



На строительство объекта выделили более одного миллиарда рублей, подрядчик на сегодня освоил 505 миллионов. Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Субботин, в ходе работ пришлось менять проектно-сметную документацию.



В процессе проектирования выявлена необходимость установки дополнительных охранных зон. Подрядчик отрабатывает замечания. Ожидается, что завтра он полностью закончит эту работу с охранными зонами.





Евгения Пьянова



