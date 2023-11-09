Ход реконструкции воздушной гавани обсудили 9 ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Реконструкция аэропорта "Южный" продолжается. Сейчас его техническая готовность составляет 45%.
На строительство объекта выделили более одного миллиарда рублей, подрядчик на сегодня освоил 505 миллионов. Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Субботин, в ходе работ пришлось менять проектно-сметную документацию.
В процессе проектирования выявлена необходимость установки дополнительных охранных зон. Подрядчик отрабатывает замечания. Ожидается, что завтра он полностью закончит эту работу с охранными зонами.