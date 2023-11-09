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20:20, 9 ноября 2023 года Российские блогеры расскажут подписчикам о Спасском-Лутовиново Они приехали в музей-заповедник в день празднования 205-летия со дня рождения Тургенева.







9 ноября отмечается 205-летие со дня рождения поэта, писателя, переводчика, философа и драматурга Ивана Сергеевича Тургенева. Центром праздника стало Спасское-Лутовиново.



Сегодня сюда приехали особые посетители – блогеры со всей России. Это не просто экскурсия. Параллельно снимается фильм о Спасском, где блогеры – проводники в самые знаковые уголки России. Это государственная программа, которую доверили крупной социальной сети. Подробнее – в сюжете Всеволода Трифонова.





Всеволод Трифонов



