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23:59, 9 ноября 2023 года

Губернатор Андрей Клычков провел личный прием граждан

К главе Орловщины обратились по дорожным и социальным вопросам.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

9 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщает региональный информационный портал, за помощью обратились жители Орла, Ливен, Покровского и Кромского районов.

Главу области просили посодействовать в ремонте участка дороги в селе Дросково и поддержать общественную организацию. Также речь шла о льготах для семьи с ребенком-инвалидом, помощи малоимущей семье, содействии в медицинском обслуживании отдельных категорий граждан, решении жилищных вопросов.

По итогам встречи Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций членам регионального правительства и главам муниципальных образований.


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