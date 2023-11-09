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22:22, 9 ноября 2023 года На Орловщине отремонтировали восемь ФАПов Работа шла в рамках национального проекта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Орловской области капитально отремонтировали восемь фельдшерско-акушерских пунктов.



Это ФАПы в деревне Мелынь, селах Шатилово, Красная слободка, Смирные, Кошелево и Ильинское и Успенское.



Как сообщает региональный информационный портал, на следующей неделе в эксплуатацию будет введен ФАП в селе Архарово.





Артем Ежаков



