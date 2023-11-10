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9:03, 10 ноября 2023 года В Орле стартует новый сезон регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги Первый матч пройдет уже 11 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле стартует розыгрыш наград регионального чемпионата Ночной лиги. Первыми в борьбу вступают хоккеисты старше 50 лет.



В Орловской области впервые будет проведен розыгрыш наград в дивизионе "Любитель 50+". В нем участвуют пять команд из Орла, Новосиля и поселка Долгое.



11 ноября в 12:30 состоится церемония открытия дивизиона. В 12:50 на площадку выйдут "Ледовая Арена" и "Новосиль". 12 ноября в 15:00 сыграют "Метеор" и "Тайфун". Оба матча состоятся на льду арены в Зареченском микрорайоне.





Анастасия Дорохова



