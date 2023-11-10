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3:05, 10 ноября 2023 года Орловский прокурор проведет личный прием граждан Встреча состоится 20 ноября в 10.00.



Фото: архив "Вести-Орел"

Она приурочена к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Задать интересующие вопросы главе регионального ведомства Алексею Тимошину смогут родители, законные представители несовершеннолетних и несовершеннолетние в возрасте от 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



По вопросам записи на прием можно обратиться по следующим телефонам:



8 (4862) 40-56-49 - старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;

8 (4862) 40-56-48 - старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законом о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Владимировна Псарева.





Сергей Мерцалов



