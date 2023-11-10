Главная » Новости



23:13, 9 ноября 2023 года На выставке-форуме "Россия" отметили День рождения Ивана Тургенева 9 ноября исполнилось 205 лет со дня рождения именитого орловца.



Фото: пресс-служба правительства региона

Гостей павильона Иван Сергеевич встречал "лично". Образ классика литературы воплощают актеры ОГАТ имени Тургенева.



С 6 по 19 ноября Орловская область представляет выставку "Орел – литературная столица России". 9 ноября мир отмечает 205-летие писателя, акцент сделан на его творчестве.



Желающие могут сфотографироваться с актером в образе Ивана Тургенева, посидеть рядом с его знаменитым дубом и почитать любимые страницы классических произведений. Все желающие могут получить пригласительные билеты на спектакли орловских театров, рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



