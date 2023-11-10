На выставке-форуме "Россия" отметили День рождения Ивана Тургенева
9 ноября исполнилось 205 лет со дня рождения именитого орловца.
Фото: пресс-служба правительства региона
Гостей павильона Иван Сергеевич встречал "лично". Образ классика литературы воплощают актеры ОГАТ имени Тургенева.
С 6 по 19 ноября Орловская область представляет выставку "Орел – литературная столица России". 9 ноября мир отмечает 205-летие писателя, акцент сделан на его творчестве.
Желающие могут сфотографироваться с актером в образе Ивана Тургенева, посидеть рядом с его знаменитым дубом и почитать любимые страницы классических произведений. Все желающие могут получить пригласительные билеты на спектакли орловских театров, рассказали в пресс-службе областного правительства.