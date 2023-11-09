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19:42, 9 ноября 2023 года В центре Орла строят общественный туалет Санузел возводят в сквере Семьи.



Фото: мэрия Орла

ООО "Спектр-НН" продолжает возведение общественного туалета в орловском сквере Семьи. Его должны построить к 10 декабря. Напомним, что по контракту стоимость работ составит 9,8 миллиона рублей. Гарантия – год.







Туалет оборудуют четырьмя отдельными кабинками с независимым входом.

"Это будет платный туалет с возможностью безналичной оплаты. Будет три секции: для мужчин, женщин и граждан с ограниченными возможностями здоровья", – цитирует начальника МКУ "Объединенный муниципальный заказчик" Максима Лобова мэрия Орла.





Артем Ежаков



