В дворе орловской школы будет расти потомок Тургеневского дуба

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16:38, 9 ноября 2023 года
В дворе орловской школы будет расти потомок Тургеневского дубаСаженец посадили в честь 205-летия писателя.
Знаменательное событие произошло в стенах школы №24 города Орла имени Тургенева. 9 ноября одиннадцатиклассники посадили спасенный саженец Тургеневского дуба в честь 205-летия писателя.
Иван Сергеевич посадил дуб в тринадцатилетнем возрасте. Теперь часть легендарного дерева оказалась в стенах школы, названной в его честь.
К сожалению, сам Тургеневский дуб был повален ураганом почти год назад. Перед этим 198-летнее дерево успело стать главным деревом страны.
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