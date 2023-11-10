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22:59, 9 ноября 2023 года 18-летний орловец ответит в суде за разбойное нападение на подростка Парню грозят принудительные работы или реальный срок в колонии.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в суд передали уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Хотынецкого района. Его обвиняют в разбое.



Следствие считает, что вечером 9 августа молодой человек узнал, что у 17-летнего парня есть деньги на карте. Обвиняемый напал на молодого человека и, угрожая нанести вред его здоровью, вынудил перевести две тысячи рублей.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, фигурант полностью признал вину в преступлении. Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом.





Артем Ежаков



