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18:02, 9 ноября 2023 года

Орловцы сыграют в Dota 2 на Всероссийском студенческом слете

Он проходит в Казани.

Фото: архив "Вести-Орел"

С 8 по 12 ноября в Казани проходит Всероссийский слет студенческих отрядов. В числе участников – орловская делегация из 19 человек. Наши ребята участвуют в ряде конкурсов.

Так, Егор Федоров и Софья Ремизова будут соревноваться в профессиональном мастерстве по направлению проводников железных дорог.
Участником Спартакиады станет магистрант Орловского госуниверситета Дмитрий Ульянов – бронзовый призер прошлого года в составе сборной команды ЦФО. Сейчас он тренирует эту команду и постарается привезти победу в общекомандном и личном зачетах.

Студенты ОГУ Денис Ефимов, Дмитрий Быков, Павел Лунин, Никита Шевчук и Даниил Шестаков представят Орловщину и ЦФО на киберспортивном турнире по дисциплине Dota 2.
"Остальная часть делегации Орловщины посетит совещания по итогам трудового года студенческих отрядов и обменяется опытом с регионами РФ", – сообщили в пресс-службе орловского отделения организации "Российские студенческие отряды".



Артем Ежаков
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