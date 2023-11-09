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18:02, 9 ноября 2023 года Орловцы сыграют в Dota 2 на Всероссийском студенческом слете Он проходит в Казани.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 8 по 12 ноября в Казани проходит Всероссийский слет студенческих отрядов. В числе участников – орловская делегация из 19 человек. Наши ребята участвуют в ряде конкурсов.



Так, Егор Федоров и Софья Ремизова будут соревноваться в профессиональном мастерстве по направлению проводников железных дорог.

Участником Спартакиады станет магистрант Орловского госуниверситета Дмитрий Ульянов – бронзовый призер прошлого года в составе сборной команды ЦФО. Сейчас он тренирует эту команду и постарается привезти победу в общекомандном и личном зачетах.



Студенты ОГУ Денис Ефимов, Дмитрий Быков, Павел Лунин, Никита Шевчук и Даниил Шестаков представят Орловщину и ЦФО на киберспортивном турнире по дисциплине Dota 2.

"Остальная часть делегации Орловщины посетит совещания по итогам трудового года студенческих отрядов и обменяется опытом с регионами РФ", – сообщили в пресс-службе орловского отделения организации "Российские студенческие отряды".





Артем Ежаков



