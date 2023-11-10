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8:06, 10 ноября 2023 года Многодетные семьи предложили освободить от НДФЛ Инициатива принадлежит председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.



Фото: архив "Вести-Орел"

Необходимо рассмотреть налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения их от уплаты подоходного налога (НДФЛ), заявила Матвиенко. Она также предложила обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов "с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи". Об этом пишет "РИА Новости".



- Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками, - подчеркнула Матвиенко.



Напомним, что многодетной в России считается семья, в которой воспитываются трое и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы.







Сергей Мерцалов



