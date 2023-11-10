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5:02, 10 ноября 2023 года В Госдуме призвали помогать детям бойцов СВО С такой просьбой к депутатам обратился Председатель ГД Вячеслав Володин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Спикер нижней палаты попросил народных избранников изучить, какая помощь нужна студентам - детям участников спецоперации, и приложить все усилия для оказания помощи.



- Давайте посмотрим каждый в своем избирательном округе, где учатся дети участников СВО, чтобы им в вузе помогли с общежитиями, чтобы другие социальные вопросы были решены. Их отцы воюют, кто-то из родителей погиб, защищая нашу страну, поэтому давайте заботиться о ребятах, у кого сегодня либо нет отца, либо он защищает нашу Родину. Это наши дети, - сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты.



Ранее были приняты решения по льготам для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они дают возможность ребятам, чьи отцы сражаются в зоне спецоперации, переводиться с платного на бюджетное отделение, и поступать на льготной основе.















Сергей Мерцалов



