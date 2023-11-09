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19:25, 9 ноября 2023 года 17 районов Орловщины выполнили годовой план реализации нацпроектов Вопрос обсуждался на совещании с главами муниципальных образований.



Фото: архив "Вести-Орел"

Верховской, Глазуновский, Залегощенский, Знаменский, Должанский, Краснозоренский, Корсаковский, Мценский, Новодеревеньковский, Покровский, Сосковский, Урицкий, Троснянский, Хотынецкий, Шаблыкинский и Кромской районы, а также Орловский муниципальный округ полностью выполнили все мероприятия по реализации нацпроектов и рассчитались с подрядчиками. В прошлом году к этому периоду в аналогичном перечне было всего восемь районов. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Освоение бюджета на эти цели составляет 8,2 миллиарда рублей, что составляет 70,4% от предусмотренного объема. Это выше темпов освоения 2022-го года.



Рост – не только в результате, но и в финансировании. На этой неделе оно выросло на 665 миллиона рублей. Эти деньги направят на завершение реконструкции Красного моста.





Артем Ежаков



