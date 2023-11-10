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7:09, 10 ноября 2023 года Орловец заплатил более 200 тысяч рублей, чтобы не остаться без автомобиля Долг по алиментам возник, пока мужчина временно не работал.



Фото: архив "Вести-Орел"

За дело взялись судебные приставы. Они арестовали автомобиль, принадлежащий должнику. После этого он оплатил алименты и устроился на работу.



Дело рассматривали в Отделении судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. Всего в пользу несовершеннолетней дочери с мужчины взыскали 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



