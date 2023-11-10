Орловец заплатил более 200 тысяч рублей, чтобы не остаться без автомобиля
Долг по алиментам возник, пока мужчина временно не работал.
Фото: архив "Вести-Орел"
За дело взялись судебные приставы. Они арестовали автомобиль, принадлежащий должнику. После этого он оплатил алименты и устроился на работу.
Дело рассматривали в Отделении судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. Всего в пользу несовершеннолетней дочери с мужчины взыскали 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.