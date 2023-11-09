Главная » Новости



12:51, 9 ноября 2023 года ФК "Орел" потерпел первое поражение на кубке России среди любительских команд Четвертый матч на турнире сложился для нашей команды неудачно



Фото: из архива

Сегодня свою четвертую игру на кубке России среди любительских команд провел ФК "Орел". Соперником стал коллектив "Ильпар" из Пермского края. Итог матча – поражение 0:1.



Однако несмотря на поражение наша команда продолжает лидировать в своей группе. Решающий матч "зелено-белые" проведут 11 ноября против "Сокола"





Анастасия Дорохова



