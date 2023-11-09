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15:34, 9 ноября 2023 года Жители микрорайона Новая Ботаника в Орле пожаловались на работу маршруток В общественную приемную "Единой России" обратилась местная жительница.



Фото: Михаил Вдовин

Она рассказала руководителю региональной приемной Михаилу Вдовину о том, что "автобус не дождешься".



- Нина Георгиевна, пенсионерка, пришла к нам от лица всех жителей микрорайона с целым списком проблем, аккуратно записанных на листочке. Жители просят привести автобусные остановки в нормальный вид, были озвучены вопросы по благоустройству района, - отметил Вдовин в соцсетях.



Он также рассказал, что в общественную приемную партии обратилась жительница Заводского района Орла с просьбой помочь убрать мусорные контейнеры подальше от детской площадки. Михаил Вдовин заверил, что помощь будет оказана каждому.





Сергей Мерцалов



