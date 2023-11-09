Жители микрорайона Новая Ботаника в Орле пожаловались на работу маршруток
В общественную приемную "Единой России" обратилась местная жительница.
Фото: Михаил Вдовин
Она рассказала руководителю региональной приемной Михаилу Вдовину о том, что "автобус не дождешься".
- Нина Георгиевна, пенсионерка, пришла к нам от лица всех жителей микрорайона с целым списком проблем, аккуратно записанных на листочке. Жители просят привести автобусные остановки в нормальный вид, были озвучены вопросы по благоустройству района, - отметил Вдовин в соцсетях.
Он также рассказал, что в общественную приемную партии обратилась жительница Заводского района Орла с просьбой помочь убрать мусорные контейнеры подальше от детской площадки. Михаил Вдовин заверил, что помощь будет оказана каждому.