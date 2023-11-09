В Орловской области продолжается газификация

В настоящее время ведется прокладка газопровода в селе Григорово и деревне Лыковой Болховского района. Как рассказал начальник районного отдела архитектуры, строительства, дорожной деятельности, ЖКХ и транспорта Алексей Овчинников, природный газ придет в 24 домовладения. Об этом пишет
газета "Болховские куранты".
В 2024 году в Болховском районе газифицируют еще шесть населенных пунктов. В 2025-м голубое топливо получат пять сел и деревень. Всего же до конца 2027 года планируется подать газ в 37 населенных пунктов Орловской области.