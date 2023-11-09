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14:00, 9 ноября 2023 года Бойцы СВО получили гуманитарный груз от Болховского района Посылку доставили в район Кременной.



Фото: пресс-служба регионального правительства

Глава Болховского района Орловской области Николай Чиняков доставил большой гуманитарный груз в два подразделения. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.



Военнослужащие получили ноутбук, рации, генератор, бензопилы, гвозди и многое другое. Доставлена теплая одежда, нижнее белье, зимняя форма, продукты, медикаменты и личные посылки.



– Как всегда "с колес", разгружено 25 тонн воды. В общей сложности мы привезли на передовую и раздали бойцам по подразделениям уже 910 тонн воды. Кроме того, передали военным 200 буржуек и 100 печей для приготовления пищи, которые помогает собирать весь орловский тыл, чтобы поделиться теплом и заботой со своими защитниками, - рассказал Андрей Клычков.





Сергей Силаев



