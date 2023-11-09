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12:02, 9 ноября 2023 года Орловские волонтеры получили награды Памятные медали вручил губернатор.



Фото: пресс-служба правительства региона

Глава Орловской области Андрей Клычков наградил орловских волонтеров на региональном молодежном форуме. Мероприятие прошло на площадке фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета.



Памятные медали получили девять человек: Екатерина Кремса, Евгений Латышев, Вера Маслова, Павел Наумов, Олег Соловьев, Виталий Степанов, Елена Сычева, Надежда Топольскова, Ольга Филонова.



– Именно от молодежи, от ее воспитания и образования зависит будущее страны. Вам принимать эстафету патриотизма и защиты Отечества. Сегодня Россия вновь ведет священную борьбу за мир и безопасность. Орловщина, наша молодежь объединились для общей победы! В это непростое время мы организовали широкую поддержку нашей армии, помогаем ей всем, чем можем, - сказал губернатор Андрей Клычков.





Сергей Силаев



