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11:45, 9 ноября 2023 года В Спасском-Лутовиново отметят 205-летие со дня рождения Тургенева Орловцы смогут посетить выставку и экскурсию.





9 ноября 2023 года отметят 205-летие со дня рождения поэта, писателя, переводчика, философа, драматурга Ивана Сергеевича Тургенева.



В музее-заповеднике Мценского района с 13.00 до 15.00 будут проходить экскурсии. В гости приедут и известные российские блогеры, которые попробуют чай с местными травами и пирогом.



Также будет работать выставка "наброски на полях. Тургенев как рисовальщик".





Сергей Силаев



