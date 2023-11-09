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11:01, 9 ноября 2023 года Железнодорожный район Орла остался без света и тепла Речь идет о плановом отключении.



Фото: архив "Вести-Орел"

По информации АО "Орелоблэнерго", в связи с техобслуживанием подстанций подача электричества приостановлена по следующим адресам:



9:00-12:00 - по улице Бунина, 22, 27, 1-74; улице Средне-Пптницкой, 26-75, переулку Фестивальному, 2-34, 11, 29; улице Калинникова, 1-17; улице 1-й Курской, 103-207, 134-202; переулку Фета, 4-16, 11.



С 14:00 до 17:00 света не будет в доме № 19 по улице Советской и в доме № 32 по улице Покровской.



Как сообщает диспетчер филиала АО "Квадра", с 9:30 до 13:00 по улице Октябрьской, 68 запланировано отключение отопления. Причина - ремонтные работы.





Сергей Мерцалов



