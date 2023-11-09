Железнодорожный район Орла остался без света и тепла

|
|
|Главная » Новости
11:01, 9 ноября 2023 года
Железнодорожный район Орла остался без света и теплаРечь идет о плановом отключении.
Фото: архив "Вести-Орел"
По информации АО "Орелоблэнерго", в связи с техобслуживанием подстанций подача электричества приостановлена по следующим адресам:
9:00-12:00 - по улице Бунина, 22, 27, 1-74; улице Средне-Пптницкой, 26-75, переулку Фестивальному, 2-34, 11, 29; улице Калинникова, 1-17; улице 1-й Курской, 103-207, 134-202; переулку Фета, 4-16, 11.
С 14:00 до 17:00 света не будет в доме № 19 по улице Советской и в доме № 32 по улице Покровской.
Как сообщает диспетчер филиала АО "Квадра", с 9:30 до 13:00 по улице Октябрьской, 68 запланировано отключение отопления. Причина - ремонтные работы.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.