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9:42, 9 ноября 2023 года

Президентская академия предлагает абитуриентам набрать дополнительные баллы к ЕГЭ

Президентская академия объявила о старте олимпиады для школьников.


Победители и призеры олимпиады поступают на бюджет в Президентскую академию на любую из имеющихся специальностей, либо получают 7 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ.

Задания олимпиады разработаны по 7 профилям. Это: обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, китайский), а также история, экономика, журналистика, политология и финансовая грамотность. Каждый участник выбирает тот профиль, который интересен.
Участники олимпиады должны пройти два этапа.

Отборочный. Проводится заочно в дистанционном формате - школьники выполняют задания на официальном сайте олимпиады, в своем личном кабинете. На выполнение заданий отводится 24 часа с момента нажатия на кнопку «Приступить к выполнению». Присоединиться к Олимпиаде и выполнить задания онлайн можно до 16 ноября. Затем организаторы подводят итоги этапа и формируют рейтинг.

Заключительный. Этот этап подразумевает очное присутствие в Московском кампусе Академии или на площадке в одном из филиалов РАНХиГС. В Орловской области он будет проводиться в Среднерусском институте управления - филиале Олимпиада Президентской академии - это возможность попробовать свои силы, сравнить уровень своих знаний с абитуриентами со всей страны, а для авторов лучших работ – «заработать» внеконкурсное поступление на бюджет.

Подробнее на сайте Президентской академии.
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