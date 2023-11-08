среда 8.11.2023 22:32:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:51, 8 ноября 2023 года

Водителей орловских скорых премируют

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях 8 ноября поднял проблему оплаты труда водителей автомобилей скорой помощи. Глава региона сообщил о принятии решения назначить этим специалистам премию.
"Решено начислять водителям автомобиля скорой помощи БУЗ ОО "Станция медицинской скорой помощи" премию в размере 3500 рублей в месяц за фактически отработанное время, начиная с октября по декабрь 2023 за счет средств ОМС в связи с увеличением подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи", – заявил губернатор.
Также глава региона рассказал, что больше 4,5 тысячи орловских медиков получили социальную выплату.
"Специальная "президентская" доплата была введена с февраля этого года для поддержки медиков районных больниц, станций скорой помощи, первичного звена здравоохранения", – сообщил глава региона.



Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.