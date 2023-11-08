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20:51, 8 ноября 2023 года Водителей орловских скорых премируют Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях 8 ноября поднял проблему оплаты труда водителей автомобилей скорой помощи. Глава региона сообщил о принятии решения назначить этим специалистам премию.

"Решено начислять водителям автомобиля скорой помощи БУЗ ОО "Станция медицинской скорой помощи" премию в размере 3500 рублей в месяц за фактически отработанное время, начиная с октября по декабрь 2023 за счет средств ОМС в связи с увеличением подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи", – заявил губернатор. Также глава региона рассказал, что больше 4,5 тысячи орловских медиков получили социальную выплату.

"Специальная "президентская" доплата была введена с февраля этого года для поддержки медиков районных больниц, станций скорой помощи, первичного звена здравоохранения", – сообщил глава региона.





Артем Ежаков



