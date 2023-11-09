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3:12, 9 ноября 2023 года Орловская делегация доставила гумпомощь двум подразделениям под Кременной Бойцам вручили одежду, инструменты и спецсредства.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава Болховского района Николай Чиняков и советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев доставили гуманитарный груз в район Кременной. Помощь получили два подразделения.



Как рассказал глава Орловщины Андрей Клычков, в посылку вошли ноутбук, планшет с клавиатурой, рации, дизельный генератор, печи, бензопилы и другие стройматериалы. Для защиты от холода бойцы получили термобелье, зимнюю форму, сапоги и другую одежду. Также привезли продовольствие, медикаменты и личные посылки. Разгружена и очередная партия питьевой воды - в 25 тонн.





Артем Ежаков



