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23:04, 8 ноября 2023 года В Орловской области сверх плана ремонтируют дворовую территорию Это стало возможным благодаря экономии.



Фото: архив "Вести-Орел"

Член правительства Орловской области – руководитель регдепартамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин рассказал о ходе благоустройства территорий в регионе.



По словам Латынина, в этом году на эти работы выделили более 1,3 миллиарда рублей. В планах был ремонт 91 дворовой территории, 48 общественных, семь объектов, победивших в конкурсе Минстроя, а также два объекта с прошлого года. В данный момент ремонт дворов окончен, еще одна придомовая территория в Мценске обновляется благодаря сложившейся экономии, сообщает региональный информационный портал.



От правительства Москвы Орловщина получила 300 миллионов рублей. На эти деньги ремонтируются 40 многоквартирных жилых домов и прилегающих территорий в городе Орле. Эти работы планируется завершить к 1 декабря.





Артем Ежаков



