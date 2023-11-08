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21:00, 8 ноября 2023 года Орловцы разных возрастов вносят свою лепту в помощь участникам СВО Трудятся пожилые орловчанки и школьники.







При Троицком храме города Орла шьют пеленки и нательное белье для госпиталя. Прихожанки собираются дважды в неделю – во вторник и воскресенье. Для них это особенный труд – на передовой выполняют свой воинский долг бывшие воспитанники воскресной школы.



10 тысяч хирургических салфеток в месяц получают военные медики от орловских волонтеров. А еще ватно-марлевые повязки и другой расходный материал для операций.



Трудятся и старшеклассники школы №5. Их учитель физкультуры ушел на передовую. Школьники надеются, что окопные свечи, которые они изготавливают, помогут приблизить Победу и их педагог быстрее вернется домой.





