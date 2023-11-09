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10:00, 9 ноября 2023 года В Орловском краеведческом музее открылась новая выставка Она называется "Орловцы – кавалеры солдатской Славы".



Фото: архив "Вести-Орел"

Экспозицию посвятили орловцам - кавалерами ордена Славы. Воины, трижды отмеченные этой наградой, были полными кавалерами ордена Славы. В их числе - 42 наших земляка. А трое воинов-орловцев награждены четырьмя орденами Славы.



Известны имена еще 13 орловцев, которых в годы Великой Отечественной войны наградили тремя орденами Славы, но они так и не получили первую степень награды. Более 500 фронтовиков-орловцев дважды удостоены ордена Славы, а свыше 10000 награждены третьей степенью ордена.



Отметим, что орден Славы был учрежден в нашей стране ровно 80 лет назад – 8 ноября 1943 года – и считается самой почетной солдатской наградой.



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Сергей Мерцалов



