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9:34, 9 ноября 2023 года В орловской библиотеке проведут занятие по йоге На урок приглашаются юные читатели и их родители.



Фото: архив

В библиотеке Пушкина 12 ноября пройдет урок детской йоги. На нем юных орловцев ждут игры упражнения на развитие баланса, гибкости и силы тела. Также ребятам покажут дыхательные техники, помогающие справиться с эмоциями.



Коврики ребятам предоставят, участие бесплатное. К уроку могут присоединиться и родители. Он запланирован на 12 ноября в 15.00, рассказали в соцсетях библиотеки.





Сергей Силаев



