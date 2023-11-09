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9:34, 9 ноября 2023 года В орловской библиотеке проведут занятие по йоге На урок приглашаются юные читатели и их родители.
Фото: архив
В библиотеке Пушкина 12 ноября пройдет урок детской йоги. На нем юных орловцев ждут игры упражнения на развитие баланса, гибкости и силы тела. Также ребятам покажут дыхательные техники, помогающие справиться с эмоциями.
Коврики ребятам предоставят, участие бесплатное. К уроку могут присоединиться и родители. Он запланирован на 12 ноября в 15.00, рассказали в соцсетях библиотеки. Сергей Силаев
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