ФК "Орел" может досрочно завоевать кубок России среди любительских команд
Для этого 9 ноября "зелено-белым" нужно обыграть ФК "Ильпар".
Фото: архив "Вести-Орел"
Завтра ФК "Орел" может завоевать кубок России среди любительских команд. Для этого "зелено-белым" нужно обыграть действующего обладателя трофея – ФК "Ильпар" из Пермского края. При победе орловцы станут недосягаемы для преследователей, сообщаеттг-канал "Орловская ласточка".
Матч начнется в 11:00. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Российского футбольного союза.