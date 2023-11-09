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9:01, 9 ноября 2023 года

В Орловской области создали альбом фотографий с дополненной реальностью

На нем изображено Спасское-Лутовиново.

Фото: музей-заповедник Спасское-Лутовиново

Фотоальбом "Мне моя Русь дороже всего на свете…" с видео- и аудиоконтентом издал старейший сотрудник музея-заповедника и фотохудожник Юрий Зуев.

В альбоме собраны лучшие панорамы и фотоснимки, сделанные за время работы орловца в музее. Он пришел в Спасское в 1985 году. Альбом состоит почти из 200 фотографий, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Каждое фото "проиллюстрировано" цитатой из произведений или писем Ивана Тургенева. Также альбом снабжен QR-кодами. Наведя на них камеру, читатель окажется в дополненной реальности: увидит видеозарисовки и слайд-шоу, а также услышит звуки музыки и голоса птиц спасского парка.


Сергей Силаев
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