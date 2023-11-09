Главная » Новости



9:01, 9 ноября 2023 года В Орловской области создали альбом фотографий с дополненной реальностью На нем изображено Спасское-Лутовиново.



Фото: музей-заповедник Спасское-Лутовиново

Фотоальбом "Мне моя Русь дороже всего на свете…" с видео- и аудиоконтентом издал старейший сотрудник музея-заповедника и фотохудожник Юрий Зуев.



В альбоме собраны лучшие панорамы и фотоснимки, сделанные за время работы орловца в музее. Он пришел в Спасское в 1985 году. Альбом состоит почти из 200 фотографий, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.



Каждое фото "проиллюстрировано" цитатой из произведений или писем Ивана Тургенева. Также альбом снабжен QR-кодами. Наведя на них камеру, читатель окажется в дополненной реальности: увидит видеозарисовки и слайд-шоу, а также услышит звуки музыки и голоса птиц спасского парка.





Сергей Силаев



