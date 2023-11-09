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8:07, 9 ноября 2023 года

30 медиков переехали работать в орловскую глубинку

Они стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Фото: архив "Вести-Орел"

В этом году участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали 30 человек – по 15 в каждой. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Все они уже получили единовременные выплаты. Для врачей они составляют от миллиона до полутора миллионов рублей, а для фельдшеров – от 500 до 750 тысяч.

Одной из участниц программы стала Юлия Власова, которая работает в ФАПе деревни Даниловка Покровского района. Некоторое время работала по профессии, а затем покинула ее на 10 лет. Теперь она снова работает по профилю.

Также фельдшерами пополнились Глазуновская, Залегощенская, Колпнянская, Новосильская, Новодеревеньковская, Свердловская, Ливенская и Шаблыкинская ЦРБ. Новые врачи присоединились к Болховской, Глазуновской, Новодеревеньковской, Нарышкинской, Плещеевской и Мценской ЦРБ.


Артем Ежаков
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