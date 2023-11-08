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19:15, 8 ноября 2023 года В ближайшее время в Орле станет прохладнее Но показания термометров будут выше отметок, характерных для первой декады ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщили в орловском гидрометцентре, в ночь с 8 на 9 ноября в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди, местами сильные. Днем, 9 ноября, также будет дождливо. Ветер северный 8-13, местами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 4-9 градусов выше нуля.



10 и 11 ноября в Орловской области преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 9 градусов.













Сергей Мерцалов



