Орловцы узнали секрет борьбы с осенней хандрой

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18:24, 8 ноября 2023 года
Орловцы узнали секрет борьбы с осенней хандройДля 12% россиян осень ассоциируется с грустью и упадком сил.
По данным ВЦИОМ для 12% россиян осень - это депрессия, апатия, грусть и упадок сил. Солнечных дней становится все меньше, а дожди добавляют серых красок не только в природу.
Что можно и как нужно противостоять "однотонному сезону" и не поддаться осенней хандре, узнал Антон Сорокин.
Антон Сорокин
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