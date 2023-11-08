Житель Курска пойдет под суд за попытку дать взятку орловскому инспектору
Обвинительное заключение утвердил прокурор Кромского района.
Фото: архив "Вести-Орел"
В сентябре 2023 года фигурант уголовного дела на автомобиле выехал на встречную полосу, нарушив правила дорожного движения, в результате чего был остановлен сотрудником ДПС. Мужчина, желая избежать административной ответственности, попытался дать полицейскому взятку в размере 10 тысяч рублей. Однако инспектор отказался.
- Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Кромского района для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Орловской области.