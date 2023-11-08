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17:47, 8 ноября 2023 года Орловские рентгенологи отмечают профессиональный праздник Сегодня аппараты для рентгена и флюорографии есть почти в каждой больнице и поликлинике.







8 ноября свой профессиональный праздник отмечают рентгенологи. Сегодня аппараты для рентгена и флюорографии есть почти в каждой больнице и поликлинике.



История рентгенологии начинается в 1895 году, когда Вильгельм Конрад Рентген впервые зарегистрировал затемнение фотопластинки под действием рентгеновского излучения.



Подробнее – в сюжете Елены Литинской.





Елена Литинская



