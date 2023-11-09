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22:39, 8 ноября 2023 года

В Орле открыли мемориальный комплекс в честь погибших правоохранителей

Мероприятие приурочили ко Дню памяти сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.


8 ноября в управлении Росгвардии по Орловской области состоялась торжественная церемония открытия обновленного мемориального комплекса, приуроченная ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих войск правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.

На мероприятии, помимо руководителя ведомства Сергея Старосельцева, присутствовали близкие родственники погибших силовиков, губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, представители духовенства и ветераны.

Полковник полиции Сергей Старосельцев вручил государственные награды отличившимся в ходе СВО коллегам. Памятной медали "Управление Росгвардии по Орловской области" была удостоена мама кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта милиции СОБР "Орел" Дениса Мельникова Инна Мельникова.

Обновленный мемориальный комплекс "Вечная слава Героям, павших за честь и независимость нашей Родины!" находится на территории управления Росгвардии по Орловской области. Он состоит из памятника Неизвестному Солдату, стены Памяти, трех стел с именами 23 защитников Отечества, шестеро из которых — сотрудники спецподразделений СОБР "Орел" и ОМОН "Крепость".


Антон Сорокин
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