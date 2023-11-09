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7:02, 9 ноября 2023 года

Вакцине "Спутник V" дали высокую оценку

Препарат по-прежнему эффективно защищает от коронавируса вакцинированных граждан.

Фото: архив "Вести-Орел"

"Спутник V" обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%, заявила ТАСС одна из разработчиков отечественной вакцины Инна Должикова. При этом эффективность "Спутника V" не снижается, несмотря на появление новых вариантов вируса.

Должикова рассказала, что высокую оценку "Спутнику" дали в ходе совместного исследования, которое провели НЦЭМ им. Гамалаеи и Департамент здравоохранения Москвы. 

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Орловской области специалисты регионального Роспотребнадзора называют низкой. С 23 по 29 октября 2023 года ковид диагностировали у 95 жителей нашего региона. 




Сергей Мерцалов
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