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16:29, 8 ноября 2023 года Орловский суд ужесточил липчанину наказание за грабеж и хищение документов Принудительные работы заменены на реальное лишение свободы.



Фото: архив "Вести-Орел"

По представлению прокуратуры Орловский областной суд изменил приговор Колпнянского районного суда в отношении ранее судимого жителя Липецкой области. В первой инстанции мужчине назначили три года принудительных работ с десятипроцентным удержанием заработка в доход государства, со штрафом в размере 40 000 рублей.



Из материалов дела следует, что осужденный и его приятель забрали из квартиры приятеля его имущество, паспорт и другие документы. На выходе из жилья мужчины столкнулись с его хозяином. Требование вернуть похищенное они проигнорировали и скрылись.



После повторного рассмотрения липчанину было назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев колонии общего режима со штрафом в 40 000 рублей, сообщили в прокуратуре.





Артем Ежаков



