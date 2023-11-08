среда 8.11.2023 17:08:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:02, 8 ноября 2023 года

Полторы сотни орловцев с проблемами слуха и зрения получили помощь специалистов

Для получения услуг сурдо- и тифлопереводчиков нужно обратиться в Соцфонд России.

Фото: архив "Вести-Орел"

В этом году 152 орловца с нарушениями слуха и зрения получили помощь сурдо- и тифлопереводчиков. Работу специалистов оплатило региональное отделение СФР.
"Эти услуги могут быть оказаны бесплатно, если они рекомендованы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации гражданина. Помощь сурдо- и тифлопереводчика в объеме не менее 84 часов положена, если у человека высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой. При этом в случае тугоухости третьей или четвертой степени объем услуг переводчика составляет до 240 часов", – сообщили в управлении.
Для получения услуг профильных переводчиков нужно обратиться в отделение СФР или подать обращение через портал "Госуслуг". Подчеркивается, что если услуги специалистов были оплачены самостоятельно, то человек вправе обратиться за компенсацией.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.