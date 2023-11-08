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17:02, 8 ноября 2023 года Полторы сотни орловцев с проблемами слуха и зрения получили помощь специалистов Для получения услуг сурдо- и тифлопереводчиков нужно обратиться в Соцфонд России.



Фото: архив "Вести-Орел"

В этом году 152 орловца с нарушениями слуха и зрения получили помощь сурдо- и тифлопереводчиков. Работу специалистов оплатило региональное отделение СФР.

"Эти услуги могут быть оказаны бесплатно, если они рекомендованы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации гражданина. Помощь сурдо- и тифлопереводчика в объеме не менее 84 часов положена, если у человека высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой. При этом в случае тугоухости третьей или четвертой степени объем услуг переводчика составляет до 240 часов", – сообщили в управлении. Для получения услуг профильных переводчиков нужно обратиться в отделение СФР или подать обращение через портал "Госуслуг". Подчеркивается, что если услуги специалистов были оплачены самостоятельно, то человек вправе обратиться за компенсацией.





Артем Ежаков



