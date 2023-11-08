Главная » Новости



15:02, 8 ноября 2023 года Переданный орловцами шлем спас жизнь участнику СВО Работа по доставке гуманитарных грузов продолжается.



Фото: тг-канал Сергея Лежнева

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в социальных сетях опубликовал фото поврежденного шлема из многочисленных партий гуманитарного груза, переданных регионом на передовую.



Как рассказал Сергею Лежневу артиллерист-орловец, каска спасла жизнь одному из участников специальной военной операции.

"Такие сообщения укрепляет меня и моих соратников в нужности, важности и роли той тыловой работы, которую мы вместе с вами проводим в помощь нашим российским бойцам. Мы будем продолжать это доброе дело", – сообщил Сергей Лежнев.





Артем Ежаков



