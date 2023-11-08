среда 8.11.2023 15:11:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:27, 8 ноября 2023 года

Орловский силовой блок начал подготовку к новогодним праздникам

Поручение обеспечить безопасность населения дал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

8 ноября состоялось очередное совещание губернатора Орловской области Андрея Клычкова с руководителями структур силового блока региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Глава Орловщины поблагодарил правоохранителей за обеспечение правопорядка во время выходных по случаю Дня народного единства и дал поручение готовиться к новогодним и рождественским праздникам.
"Перед нами стоит задача подготовки всех сил и средств для проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Прошу сориентировать личный состав на эти мероприятия", – заявил губернатор.
На совещании также прозвучало, что монтаж праздничных конструкций в регионе – и в первую очередь в Орле – начнется с 1 декабря.

Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го года.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.