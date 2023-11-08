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14:27, 8 ноября 2023 года Орловский силовой блок начал подготовку к новогодним праздникам Поручение обеспечить безопасность населения дал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

8 ноября состоялось очередное совещание губернатора Орловской области Андрея Клычкова с руководителями структур силового блока региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Глава Орловщины поблагодарил правоохранителей за обеспечение правопорядка во время выходных по случаю Дня народного единства и дал поручение готовиться к новогодним и рождественским праздникам.

"Перед нами стоит задача подготовки всех сил и средств для проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Прошу сориентировать личный состав на эти мероприятия", – заявил губернатор. На совещании также прозвучало, что монтаж праздничных конструкций в регионе – и в первую очередь в Орле – начнется с 1 декабря.



Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го года.





Артем Ежаков



