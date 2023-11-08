Орловский силовой блок начал подготовку к новогодним праздникам
Поручение обеспечить безопасность населения дал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
8 ноября состоялось очередное совещание губернатора Орловской области Андрея Клычкова с руководителями структур силового блока региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Глава Орловщины поблагодарил правоохранителей за обеспечение правопорядка во время выходных по случаю Дня народного единства и дал поручение готовиться к новогодним и рождественским праздникам.
"Перед нами стоит задача подготовки всех сил и средств для проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Прошу сориентировать личный состав на эти мероприятия", – заявил губернатор.
На совещании также прозвучало, что монтаж праздничных конструкций в регионе – и в первую очередь в Орле – начнется с 1 декабря.
Напомним, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го года.