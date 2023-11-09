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5:06, 9 ноября 2023 года

В Урицком районе начали монтаж нового фельдшерско-акушерского пункта

Работы стартовали в деревне Юшино.

Фото: портал Орловской области

Строительство стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Об этом сообщает портал Орловской области.

Модульная конструкция возводится взамен старого ФАПа. Цена контракта - более 4,5 миллионов рублей. В октябре подрядчик установил свайный фундамент и уже в конце месяца приступил к монтажу быстровозводимой конструкции.

Напомним, что недавно к строительству нового фельдшерско-акушерского пункта приступили в деревне Шепино Орловского муниципального округа. До конца года на Орловщине появится еще один такой же модульный ФАП - в селе Бельдяжки Кромского района.




Сергей Мерцалов
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