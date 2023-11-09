В России могут появиться посредники при банковских операциях
Это поможет уменьшить число случаев мошенничества.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Госдуму РФ внесен законопроект о защите от мошенников при проведении банковских операций. Если его примут, то кредитные организации обяжут дать клиенту возможность назначить доверенное лицо для подтверждения дистанционных операций по переводам с банковских счетов или вкладов.
Авторы законопроекта считают, что он поможет уменьшить число случаев мошенничества.
Как сообщает"Коммерсант", доверенное лицо должно быть клиентом той же организации, что и доверитель. Поручителю дается 12 часов на подтверждение или отклонение операции. Если он не ответит, операцию посчитают неподтвержденной и отклонят.