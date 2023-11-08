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14:01, 8 ноября 2023 года Орловским выпускникам рассказали, как хорошо сдать ЕГЭ В 2023 году экзамены писали почти три тысячи человек.







Почти три тысячи выпускников Орловской области в 2023 году сдавали экзамены. Из них 40 человек получили наивысшие баллы.



Как достичь заветной "сотни" и как готовят школьников к ответственному этапу в их жизни, разбиралась Эльза Ахмедбекова.





Эльза Ахмедбекова



