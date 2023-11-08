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Главная » Новости

13:32, 8 ноября 2023 года

Следующей весной Орел украсят 45 тысяч тюльпанов

Высадкой цветов занимаются сотрудники "Спецавтобазы".

Фото: архив "Вести-Орел"

Работа закончена на улице Ленина и продолжается в сквере Танкистов. Всего высажено более 10 000 цветов! Сейчас "зеленая команда" "Спецавтобазы" трудится у здания орловской мэрии. Будущей весной тюльпаны появятся и у памятника Героям гражданской войны в Советском районе города.

Как рассказала начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина, осеннюю посадку луковиц тюльпанов в Орле проводят второй год подряд. В 2022-м под зиму было высажено более 28,5 тысяч красных тюльпанов. В этот раз - уже более 45 000 цветов. В будущем году город украсят красные, белые, желтые, бело-розовые и многие другие тюльпаны.


Сергей Мерцалов
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