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12:02, 8 ноября 2023 года На передовую доставлен очередной груз из Орловской области Посылку передали на Сватовское направление, где служит много орловцев.



Фото: портал Орловской области

В формировании участвовали администрация города Ливны, представители бизнеса и горожане. Бойцам привезли теплую одежду, маскировочные сети, окопные свечи, буржуйки, газовые баллоны и плиты, наборы инструментов для строительства и обустройства блиндажей. Также по просьбе военных закупили предметы личной гигиены, контейнеры под воду, кастрюли, тарелки и другую посуду. Большую продуктовую корзину для своих защитников собрали жители города Ливны.



Их поблагодарил губернатор Андрей Клычков.



- Патриотизм и сплоченность всегда были самой надежной опорой. Чувство единства проходит сквозь века, сквозь сердце каждого гражданина России, крепнет и закаляется - на фронте и в тылу. Так было и будет всегда. Мы вместе идем через испытания. И вместе придем к Победе! - сказал глава региона.





Сергей Мерцалов



