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Главная » Новости

11:31, 8 ноября 2023 года

Для Орловской области закупили медоборудование на 61 миллион рублей

Средства поступили в 2023 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Фото: архив

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Уже закуплены и введены в эксплуатацию подъемник для пациентов областной клинической больницы, 15 функциональных кроватей для Ливенской районной больницы, 2 специальных кресла для Мценской ЦРБ. До конца года будет установлен ангиографический комплекс в больницу скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, - рассказал глава региона.

Еще 60 миллионов рублей, по его словам, выделили на покупку аппарата брахитерапии для онкологического диспансера в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Кроме того, на общую сумму свыше 110 миллионов рублей закуплено 45 единиц оборудования для оснащения медицинских организаций, участвующих в программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области". В следующем году в планах закупка 56 единиц современного оборудования на сумму 119 миллионов рублей, которое поставят в районные и городские больницы.


Сергей Мерцалов
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