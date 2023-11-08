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11:05, 8 ноября 2023 года Специальный репортаж. Международная выставка-форум "Россия" Наш регион представит здесь 17 тематических недель.







Экспозиция Орловской области продолжает пользоваться популярностью у гостей выставки-форума "Россия". Покажем, чем Орловщина успела удивить жителей и гостей столицы.



В фотозоне гости фотографируются у Тургеневского дуба с зубром-исполином и актерами в нарядах 19 века. В игровой зоне представили мультфильм "Мульти-Россия. Новые путешествия", посвященный Орловщине. 11 января 2024 году на выставке будет проходить День Орловской области.



Экспозиция работает в павильоне №75 ВДНХ. Вход свободный. А чем удивляет орловский павильон, расскажет Мария Семак.







Мария Семак



